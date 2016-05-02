В "Правом секторе" заявили, что Бойко и Новинского вскоре отправят из Одессы

15:53, 02 мая 2016
Общество
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В международном аэропорту "Одесса" проукраинские активисты продолжают блокировать прибывших в город народных депутатов от "Оппозиционного блока" Юрия Бойко и Вадима Новинского.

Бойко и Новинский прилетели в Одессу
Бойко и Новинский прилетели в Одессу /  © dumskaya.net
''Оппоблоковцы'' прилетели в Одессу в годовщину трагедии
"Оппоблоковцы" прилетели в Одессу в годовщину трагедии /  © dumskaya.net
Проукраинские активисты не выпускают представителей ''Оппоблока''
Проукраинские активисты не выпускают представителей "Оппоблока" /  © dumskaya.net
Бойко и Новинского не выпускают из аэропорта Одессы
Бойко и Новинского не выпускают из аэропорта Одессы /  © dumskaya.net
Бойко и Новинский заблокированы в аэропорту
Бойко и Новинский заблокированы в аэропорту /  © dumskaya.net
''Оппоблоковцев'' просят возвратиться назад
"Оппоблоковцев" просят возвратиться назад /  © dumskaya.net
В одесском аэропорту напряженная ситуация
В одесском аэропорту напряженная ситуация /  © dumskaya.net
Активисты блокируют Бойко и Новинского в аэропорту
Активисты блокируют Бойко и Новинского в аэропорту /  © dumskaya.net
© dumskaya.net
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает региональная организация "Правого сектора", представители которого находятся в аэропорту.

В сообщении организации сказано, что патриоты Украины продолжают прибывать в аэропорт.

"Заблокированные в вип-зале одесского аэропорта "регионалы" Бойко и Новинский вскоре будут отправлены из Одессы. Уже готовятся документы для их отлета", - отметили в "Правом секторе".

На место прибыло руководство регионального главка Национальной полиции.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в аэропорту «Одесса» проукраинские активисты заблокировали прибывших в город депутатов Бойко и Новинского.

Одесский "Правый сектор" заявил, что появление на Куликовом поле депутатов от «Оппозиционного блока» будет расцениваться «исключительно как провокация». По данным «Правого сектора», на Куликовом поле должна состояться пиар-акция представителей «Оппозиционного блока».

Сегодня безопасность в Одессе обеспечивают свыше 3 тыс. правоохранителей. На усиленный режим работы перешли спасатели, медики, СБУ, полиция и пограничники.

2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Большинство людей погибли в Доме профсоюзов на Куликовом поле, где начался пожар.

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