Годовщина трагедии в Одессе: взрывчатку на Куликовом поле не нашли

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, специалисты взрывотехнической службы закончили проверку территории Куликова поля, на котором сегодня запланированы массовые мероприятия в связи со 2-й годовщиной трагических событий, во время которых погибло 48 человек.

В результате проверки никаких взрывных устройств не обнаружено.

Сейчас сотрудниками полиции принимаются первоочередные розыскные мероприятия по установлению лица, предоставившего ложные сведения в полицию.

"Согласно действующему законодательству, подобные деяния караются по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет", - акцентировали в отделе.

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Как сообщал УНИАН, утром поступило сообщение о минировании Куликова поля, возле него скопились люди, желающие попасть к Дому профсоюзов.

Сегодня безопасность в Одессе обеспечивают свыше 3 тыс. правоохранителей. На усиленный режим работы перешли спасатели, медики, СБУ, полиция и пограничники.

2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Большинство людей погибли в Доме профсоюзов во время пожара.