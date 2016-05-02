"Оппоблоковцев" Бойко и Новинского заблокировали в одесском аэропорту (фоторепортаж)

Активисты "Автомайдана" и "Самообороны" блокируют прилетевших лидеров "Оппозиционного блока" Юрия Бойко и Вадима Новинского, передает Думская.

Оба нардепа запланировали свой визит в Одессу на годовщину майской трагедии.

Проукраинские активисты требуют, чтобы "оппоблоковцы" возвращались восвояси, блокируя их выход в город.

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Как сообщал УНИАН, "Правый сектор" заявил, что появление на Куликовом поле депутатов Верховной Рады от "Оппозиционного блока" будет расцениваться "исключительно как провокация". По данным "Правого сектора", на Куликовом поле должен состояться пиар-акция представителей "Оппозиционного блока", где кроме Бойко и Новинского могут выступить Нестор Шуфрич и Наталья Королевская.

Сегодня безопасность в Одессе обеспечивают более 3 тыс. правоохранителей. На усиленный режим работы перешли спасатели, медики, СБУ, полиция и пограничники.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Большинство людей погибли в Доме профсоюзов во время пожара.