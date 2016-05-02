"Оппоблоковцев" Бойко и Новинского заблокировали в одесском аэропорту (фоторепортаж)

15:31, 02 мая 2016
Общество
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В терминале международного аэропорта Одесса продолжается жаркое противостояние. 

Бойко и Новинский прилетели в Одессу
Бойко и Новинский прилетели в Одессу /  © dumskaya.net
''Оппоблоковцы'' прилетели в Одессу в годовщину трагедии
"Оппоблоковцы" прилетели в Одессу в годовщину трагедии /  © dumskaya.net
Проукраинские активисты не выпускают представителей ''Оппоблока''
Проукраинские активисты не выпускают представителей "Оппоблока" /  © dumskaya.net
Бойко и Новинского не выпускают из аэропорта Одессы
Бойко и Новинского не выпускают из аэропорта Одессы /  © dumskaya.net
Бойко и Новинский заблокированы в аэропорту
Бойко и Новинский заблокированы в аэропорту /  © dumskaya.net
''Оппоблоковцев'' просят возвратиться назад
"Оппоблоковцев" просят возвратиться назад /  © dumskaya.net
В одесском аэропорту напряженная ситуация
В одесском аэропорту напряженная ситуация /  © dumskaya.net
Активисты блокируют Бойко и Новинского в аэропорту
Активисты блокируют Бойко и Новинского в аэропорту /  © dumskaya.net
© dumskaya.net

Активисты "Автомайдана" и "Самообороны" блокируют прилетевших лидеров "Оппозиционного блока" Юрия Бойко и Вадима Новинского, передает Думская.

Оба нардепа запланировали свой визит в Одессу на годовщину майской трагедии.

Проукраинские активисты требуют, чтобы "оппоблоковцы" возвращались восвояси, блокируя их выход в город.

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Как сообщал УНИАН, "Правый сектор" заявил, что появление на Куликовом поле депутатов Верховной Рады от "Оппозиционного блока" будет расцениваться "исключительно как провокация". По данным "Правого сектора", на Куликовом поле должен состояться пиар-акция представителей "Оппозиционного блока", где кроме Бойко и Новинского могут выступить Нестор Шуфрич и Наталья Королевская.

Сегодня безопасность в Одессе обеспечивают более 3 тыс. правоохранителей. На усиленный режим работы перешли спасатели, медики, СБУ, полиция и пограничники.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Большинство людей погибли в Доме профсоюзов во время пожара.

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