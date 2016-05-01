Годовщина трагедии в Одессе: 2 мая провокаторы хотят использовать тактику, примененную Россией в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саакашвили заявил сегодня на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать заявление о прибытии 2 мая в Одессу нескольких народных депутатов от «Оппозиционного блока», чтобы выступить на Куликовом поле.

Глава ОГА отметил, что приехать и выразить свое мнение – личное дело каждого, и никто не может это запретить. В то же время он акцентировал на нежелательности, кем бы то ни было, включая политиков, использовать трагедию двухлетней давности для пиара, но, по словам Саакашвили, "это будет на их совести".

"Все помнят, как Путин, говоря о Крыме, сказал: "Мы пошлем вперед стариков, женщин и детей, а за ними будет идти наш спецназ и войска"... В Крыму он так и сделал. Вот это и есть их схема на 2 мая в Одессе. Будут ставить вперед политиков, несчастные семьи, простых людей, которые действительно пострадали и которые сами не хотят быть ассоциированными с какими-то внешними планами. У них своя, личная трагедия. Это великая трагедия, вне зависимости от политического подтекста", - заявил Саакашвили.

Он добавил, что на Донбассе "из-за таких провокаций" погибли тысячи людей и еще многие могут погибнуть.

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"Мы не такие наивные, чтобы позволить иностранным спецслужбам провести такую операцию в Одессе", - заявил глава ОГА.

Он добавил, что хорошо знает методы Путина.

"У меня нет никаких иллюзий, тем более, он уже озвучил, как будет поступать", - подчеркнул Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, Одесский окружной административный суд 26 апреля отказал руководству города в запрете проводить массовые мероприятия на Куликовом поле во время майских праздников.

На 2 мая в Одессе запланированы акции на Куликовом поле.

Во время майских праздников безопасность в Одессе будут обеспечивать свыше 3 тыс. правоохранителей. На усиленный режим работы перешли спасатели, медики, СБУ, полиция и пограничники.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.