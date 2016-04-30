В Одессе суд ограничил проведение массовых мероприятий 2 мая возле мэрии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, 29 апреля суд рассмотрел административный иск исполнительного комитета Одесского городского совета.

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«Исполком требовал запретить 2-10 мая проведение на Думской площади собраний, демонстраций и других мирных акций ответственному лицу Федорко Р.В., общественной организации «Одесская городская ветеранская организация «Военный мемориал» и ответственному лицу за проведение массового мероприятия Стоянову П.Р.», - отметили в пресс-службе.

Исполком аргументировал свое требование тем, что в СМИ и в социальных сетях якобы распространяются прямые призывы к насилию, нарушению общественного порядка, уничтожению общественного имущества. При этом, как утверждает истец, из сообщений одного из организаторов акции следует, что она напрямую связана с событиями двухлетней давности, и, по мнению заявителя, содержит призыв повторить на Думской площади события 2 мая 2014 года.

«Кроме того, один из организаторов сообщил о намерениях использования спецсредств на акциях протеста», - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что при рассмотрении иска суд учел, что 2 мая 2016 года правоохранительные органы будут задействованы в Одессе на Куликовом поле, поскольку там будут «проводиться мирные акции». Это, по мнению суда, может значительно усложнить одновременное обеспечение правопорядка в различных местах города.

Также распоряжением мэра города 2 мая в Одессе объявлено днем памяти погибших в результате трагических событий 2 мая 2014 года. В связи с этим рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий. Поэтому заявления, поданные ответчиками на проведение акций и митинга именно 2 мая, свидетельствуют «об умышленном создании опасности для общественности, поскольку указанные меры совпадают с днем памяти погибших».

Кроме того, суд считает, что использование специальных средств возможно для охраны общественного порядка и общественной безопасности, борьбы с преступностью, однако не является атрибутом акции протеста и может спровоцировать негативные последствия для ее участников.

«Суд пришел к выводу, что в интересах национальной безопасности, в целях обеспечения правопорядка, предупреждения совершения преступлений, правонарушений, а также для охраны здоровья населения, защиты прав и свобод жителей Одессы, административный иск исполнительного комитета Одесского городского совета надлежит удовлетворить частично», - заявили в пресс-службе.

В частности, суд запретил организации «Военный мемориал» и вышеназванным ответственным лицам проводить массовые мероприятия, а также использование спецсредств 2 мая на Думской площади.

Как сообщал УНИАН, Одесский окружной административный суд 26 апреля отказал руководству города в запрете проводить массовые мероприятия на Куликовом поле во время майских праздников.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.