В пригороде Одессы СБУ обнаружила тайник с гранатометами и гранатами
12:18, 30 апреля 2016Общество
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В пригороде Одессы в ночь на 30 апреля обнаружен тайник с большим количеством боеприпасов.
Тайник был обустроен в заброшенном здании на выезде из города / Фото УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБУ в Одесской области.
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«Тайник был обустроен в заброшенном здании на выезде из города. Сотрудники спецслужбы совместно с полицией изъяли 3 гранатомета, 42 гранаты РГД и Ф-1, почти 1,5 тыс. патронов, 3 магазина к ручному пулемету Калашникова, сигнальные ракетницы и дымовые шашки», - отметили в пресс-службе.
Сейчас продолжаются неотложные действия для установления организаторов тайника.
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