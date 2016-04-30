В пригороде Одессы СБУ обнаружила тайник с гранатометами и гранатами

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБУ в Одесской области.

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«Тайник был обустроен в заброшенном здании на выезде из города. Сотрудники спецслужбы совместно с полицией изъяли 3 гранатомета, 42 гранаты РГД и Ф-1, почти 1,5 тыс. патронов, 3 магазина к ручному пулемету Калашникова, сигнальные ракетницы и дымовые шашки», - отметили в пресс-службе.

Сейчас продолжаются неотложные действия для установления организаторов тайника.