СБУ выявила огромный арсенал оружия, который собирались везти в Киев для продажи радикалам

Как сообщает пресс-центр СБУ, в зоне АТО сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области обнаружили огромное количество неучтенных средств поражения.

Правоохранители изъяли бронетранспортер БМП-2 с вооружением, 20 килограммов пластида, 65 килограммов тротила, десятки тысяч патронов различного калибра, пусковую установку и 7 противотанковых управляемых ракет (ПТУР), 29 противотанковых мин ТМ-62, 6 противопехотных мин МОН-50, 6 противопехотных мин ОЗМ-72, 480 гранат ВОГ-17 к автоматическому гранатомету, 98 выстрелов к гранатомету РПГ-7 и др.

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По оперативным данным, арсенал планировался для незаконной реализации радикально настроенным организациям.

Продолжаются оперативно-следственные действия. Устанавливается происхождение изъятого оружия и все причастные к правонарушению. Решается вопрос относительно сообщения им о подозрении.

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