СБУ выявила огромный арсенал оружия, который собирались везти в Киев для продажи радикалам
Служба безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой и внутренней безопасностью Национальной полиции разоблачила канал незаконной переправки оружия и боеприпасов из района проведения антитеррористической операции в Киевский регион.
Как сообщает пресс-центр СБУ, в зоне АТО сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области обнаружили огромное количество неучтенных средств поражения.
Правоохранители изъяли бронетранспортер БМП-2 с вооружением, 20 килограммов пластида, 65 килограммов тротила, десятки тысяч патронов различного калибра, пусковую установку и 7 противотанковых управляемых ракет (ПТУР), 29 противотанковых мин ТМ-62, 6 противопехотных мин МОН-50, 6 противопехотных мин ОЗМ-72, 480 гранат ВОГ-17 к автоматическому гранатомету, 98 выстрелов к гранатомету РПГ-7 и др.
Читайте такжеСБУ нашла в Киеве 4 схрона с арсеналом оружия "одного из НВФ" и 100 килограммами янтаря
По оперативным данным, арсенал планировался для незаконной реализации радикально настроенным организациям.
Продолжаются оперативно-следственные действия. Устанавливается происхождение изъятого оружия и все причастные к правонарушению. Решается вопрос относительно сообщения им о подозрении.
Читайте такжеВ Днепропетровске на набережной нашли тайник с взрывчаткой и гранатами (видео)