Французский канал решил повторно показать антиукраинский фильм о Майдане вопреки просьбам Киева
Во Франции повторно покажут фильм Поля Морейры «Украина, маски революции» о событиях Евромайдана, который Киев попросил не транслировать.
Повтор планируется пустить в ночь на 8 февраля, следует из программы передач Canal+, передает Lenta.ru.
Впервые документальную картину Морейры показали по Canal+ 1 февраля. Накануне ее выхода в эфир посольство Украины во Франции попросило канал не транслировать ленту и обвинило автора картины в манипулировании комментариями и генерации предрассудков.
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В документальной картине режиссера Поля Морейро идет речь о событиях 2013-2014 годов. Как говорится в аннотации фильма, "участие ультраправых вооруженных групп (в протестах на Майдане - Ред.) давно игнорируется". Морейро также рассказывает о поддержке "националистов" Вашингтоном и "массовом убийстве в Одессе, совершенном украинскими националистами".
"Пытаться объяснить события в Украине действиями США - нечестно и абсолютно неуважительно к гражданам нашей страны, погибшим в центре Киева при защите демократических чаяний", - выразили возмущение в посольстве Украины в Париже.