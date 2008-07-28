Из-за сброса воды на Днестровской ГАЭС эвакуированы почти 4 тыс. человек

В трех районах Винницкой области из-за сброса воды на Днестровской ГАЭС подтоплены 670 домов, эвакуировано почти 4 тыс. человек.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера днем на Днестровской ГАЭС в связи с формированием паводка в бассейне реки Днестр и с целью обеспечения проектных режимов работы гидросооружений был начат форсированный сброс воды (3 500 м куб./с), в результате чего в 25 населенных пунктах Могилев-Подольского, Ямпильского и Мурованокуриловецкого районов произошло подтапливание 670 жилых домов, из которых эвакуированы 3 тыс. 875 человек. Также в зону подтапливания попало 1 407 приусадебных участков и 472,1 га сельскохозяйственных угодий. Жертв и пострадавших нет.

К выполнению аварийно-спасательных работ привлечены 541 человек, 166 ед. техники.

Комиссия по ликвидации последствий паводка принимает все необходимые меры для нормализации ситуации.

Общую координацию действий осуществляет министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА.