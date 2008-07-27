Угроза поднятия воды на дамбе Днестровской ГРЭС пока снята - Шандра

На данный момент снята угроза поднятия воды на дамбе Днестровской ГРЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины Владимир ШАНДРА.

«На данный момент снята угроза. Если не будет повышения уровня воды или дождей (ночью - УНИАН), то до утра будет окончательно снята такая угроза», - отметил министр.

Он подчеркнул, что ситуация со сбросом воды для того, чтобы не дать разрушиться дамбе, постоянно отслеживается.

«Сейчас идет стабилизация ситуации», - подчеркнул В.ШАНДРА.

Как сообщал УНИАН, сегодня с утра первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил журналистам, что в воскресенье вечером ожидается подтопление некоторых районов в Винницкой области. Особую тревогу вызывали Ямпольский и Могилевские районы области.