Военный эксперт о милитаризации оккупированного Крыма: РФ хочет показать, что пришла на полуостров навсегда

Об этом заявил российский военный эксперт Александр Гольц, передает "Апостроф".

"Но одно дело готовиться к агрессии, а другое — создавать давление на Украину. То есть, проще говоря, это обустройство территории. Грубым, милитаристским образом, - отметил он.

Военный эксперт РФ рассказывает, что российские войска вдоль российско-украинской границы (их насчитывается около 40 тыс. - Ред.) были стянуты на тот случай, если в Крыму что-то пойдет не так.

Читайте такжеРФ хочет разместить в Крыму стратегические бомбардировщики с ядерным вооружением на борту – эксперт

"А именно, если бы украинские части оказали сопротивление. Эта группировка российских войск должна была, как мне представляется, сдержать выдвижение украинских резервов в Крым. Это не значит открыть второй фронт, а все время угрожать им. Конечно, если перед вами такая группировка, вы никакие резервы уже не двинете, поскольку они нужны здесь и сейчас", - подытожил Гольц.

Ранее Джемилев заявлял, что на аннексированный полуостров постоянно поступает новейшая техника, а также РФ реставрирует ядерную базу под Ялтой, которую Украина покинула после подписания Будапештского меморандума.