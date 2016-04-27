Военный эксперт о милитаризации оккупированного Крыма: РФ хочет показать, что пришла на полуостров навсегда
В случае с милитаризацией оккупированного Крыма совершенно очевидно, что Россия таким образом пытается продемонстрировать, что она "пришла на полуостров навсегда".
Об этом заявил российский военный эксперт Александр Гольц, передает "Апостроф".
"Но одно дело готовиться к агрессии, а другое — создавать давление на Украину. То есть, проще говоря, это обустройство территории. Грубым, милитаристским образом, - отметил он.
Военный эксперт РФ рассказывает, что российские войска вдоль российско-украинской границы (их насчитывается около 40 тыс. - Ред.) были стянуты на тот случай, если в Крыму что-то пойдет не так.
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"А именно, если бы украинские части оказали сопротивление. Эта группировка российских войск должна была, как мне представляется, сдержать выдвижение украинских резервов в Крым. Это не значит открыть второй фронт, а все время угрожать им. Конечно, если перед вами такая группировка, вы никакие резервы уже не двинете, поскольку они нужны здесь и сейчас", - подытожил Гольц.
Ранее Джемилев заявлял, что на аннексированный полуостров постоянно поступает новейшая техника, а также РФ реставрирует ядерную базу под Ялтой, которую Украина покинула после подписания Будапештского меморандума.