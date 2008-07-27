Большая волна воды по Днестру идет на Винницкую область

Сегодня вечером ожидается подтопление некоторых районов в Винницкой области, и их жителей просят соглашаться на эвакуацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня журналистам после оперативного совещания правительственной комиссии и штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия в Ивано-Франковской области.

«Сейчас есть серьезная опасность подтопления нескольких районов в Винницкой области, потому что большая волна воды по Днестру идет вниз», - заявил А.ТУРЧИНОВ.

В связи с этим он обратился к жителям районов, где существует такая опасность, прислушаться к рекомендациям местных властей и временно покидать опасные районы.