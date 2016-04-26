Порошенко: Украина очень далека от окончательного преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Петр Порошенко сегодня во время мероприятий по случаю 30-й годовщины чернобыльской катастрофы.

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«Чернобыльскую АЭС мы вывели из эксплуатации в конце прошлого века, но проблема последствий катастрофы все еще остается открытой», - заявил глава государства.

«Они тяжелым бременем легли на плечи нашего народа, и мы еще далеки от их окончательного преодоления», - добавил Петр Порошенко.