Порошенко: Украина очень далека от окончательного преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС
14:52, 26 апреля 2016Общество
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Украина еще очень далека от окончательного преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.
Проблема последствий катастрофы все еще остается открытой / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Петр Порошенко сегодня во время мероприятий по случаю 30-й годовщины чернобыльской катастрофы.
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«Чернобыльскую АЭС мы вывели из эксплуатации в конце прошлого века, но проблема последствий катастрофы все еще остается открытой», - заявил глава государства.
«Они тяжелым бременем легли на плечи нашего народа, и мы еще далеки от их окончательного преодоления», - добавил Петр Порошенко.
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