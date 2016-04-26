Порошенко: Украина очень далека от окончательного преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС

14:52, 26 апреля 2016
Общество
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Украина еще очень далека от окончательного преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Петр Порошенко сегодня во время мероприятий по случаю 30-й годовщины чернобыльской катастрофы.

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«Чернобыльскую АЭС мы вывели из эксплуатации в конце прошлого века, но проблема последствий катастрофы все еще остается открытой», - заявил глава государства.

«Они тяжелым бременем легли на плечи нашего народа, и мы еще далеки от их окончательного преодоления», - добавил Петр  Порошенко.

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