Порошенко: Россия размещает элементы ядерного потенциала в Крыму

Об этом президент Петр Порошенко сказал во время мероприятий к 30-й годовщине Чернобыльской катастрофы. "На саммите (по ядерной безопасности в Вашингтоне в начале апреля - УНИАН) также я отметил, и сегодня повторяю, что сейчас в оккупированном Россией украинском Крыму Кремль размещает элементы своего ядерного потенциала", - заявил Порошенко.

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"Мы и наши партнеры должны решить, как улучшить гарантии безопасности со стороны ядерных держав для стран, которые не обладают оружием массового уничтожения", - сказал президент.

Кроме этого, Петр Порошенко отметил, что борьба против возможного ядерного терроризма должна координироваться на международном уровне. "Борьба против возможного ядерного терроризма должна координироваться на международном уровне, и в этом сотрудничестве принимает активное участие Служба безопасности Украины", - заявил президент.