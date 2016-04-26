Карта Украины со свастикой и "проданный" Донбасс: в Одессе расклеивают антиукраинские листовки (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщила заместитель руководителя центрального информационного отдела "Правого сектора" Варвара Черноиваненко.

Она выложила в социальных сетях фотографии нескольких различных листовок. Например, на одной из них – на красном фоне - серп, молот и написано: "Это флаг моей страны", ниже – на желто-синем фоне с гербом Украины написано: "Это флаг сепаратистов".

На других листовках изображена карта Украины со свастикой, а также карта Украины, на которой Донбасс – с надписью: "Продано" и т. д.

Черноиваненко акцентирует на том, что данные агитки расклеены на улицах Одессы в преддверии 2 мая. По ее словам, они обнаружены в центре города - районе рынков "Привоз" и "Староконный".

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"Рассказывают (листовки – УНИАН) про прелести "новороссии", запугивают простых горожан и призывают мстить бандеровцам... На 7-м километре предпринимателей агитируют за "сепарский" проект оккупационного блока, так называемое "Порто-Франко", - написала Черноиваненко.

При этом она не смогла уточнить, когда именно в городе были замечены антиукраинские листовки.

На соответствующий вопрос УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области сообщили, что сотрудники ведомства проверяют и отрабатывают любую информацию и факты, которые могут дестабилизировать ситуацию в городе и стране.

"На период майских праздников УСБУ области в полном составе перешло на усиленный режим работы", - заявили в пресс-службе.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.