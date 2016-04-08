В Одессе во время заседания по "делу 2 мая" свидетели опознали одного из обвиняемых

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в заседании заслушали показания свидетелей – бывшего правоохранителя (экс-начальника отдела общественной безопасности Одесского городского управления ГУ МВД в области) и активиста общественной организации «Совет общественной безопасности».

Оба свидетеля заявили, что узнают подозреваемого Сергея Долженкова (капитан Какао). Бывший правоохранитель сказал, что часто видел Долженкова на Куликовом поле, где находился палаточный городок сепаратистов, во время пророссийских мероприятий, а также – 2 мая 2014-го, когда фигурант шел во главе колонны, шедшей в центр города «на разгон» проукраинского марша.

Свидетель также описал, как «антимайдановцы» собирались в тот день на Александровском проспекте, как его отговаривали идти к украинским активистам, и опознал Долженкова на фотографиях, предоставленных стороной обвинения.

Кроме того, в заседании было представлено ходатайство свидетеля по делу - Александра Посмиченко о том, что он даст показания, но опасается за свою жизнь. Адвокат свидетеля (Посмиченко также является обвиняемым, но материалы по нему выделены в отдельное производство) ходатайствовал о допросе в режиме видео-конференции. Однако коллегия судей отказала, потребовав, чтобы свидетель явился в суд лично 13 апреля.

Как сообщал УНИАН, в марте свидетель Александр Посмиченко отказался давать показания в суде.

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Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

В настоящее время в Малиновском районном суде Одессы рассматривается производство, открытое по факту массовых беспорядках, имевших место в центре города. Материалы по пожару в Доме профсоюзов выделены в отдельное производство.