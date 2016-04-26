Убийство бизнесмена под Запорожьем оказалось полицейской спецоперацией (видео)

Выходца из Азербайджана в субботу, 23 апреля, якобы взорвали в его авто, передает ТСН.

Однако оказалось, что кровавая расплата была инсценировкой для задержания заказчика убийства.

Кадры с изуродованным авто и человеком без признаков жизни в день спецоперации облетели все социальные сети. Более того, полиция дала официальный комментарий относительно "убийства".

По информации следствия, заказ на земляка сделал выходец из Азербайджана. Оба мужчины имели бизнес в торговой сфере и, очевидно, не поделили рынок.

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Заказчик лично передал киллеру аванс и боевую гранату. Но накануне покушения исполнителя задержали правоохранители, тот все рассказал. Следователи решили инсценировать убийство, чтобы схватить заказчика.

Жертву спрятали в безопасном месте, а для уверенности бизнесмен даже смирился с затратами на предстоящий ремонт БМВ.

После того, как фотографии распространились в Сети, киллер отчитался о выполненном заказе.

Заказчика задержали сразу после передачи второй части "гонорара", теперь ему грозит пожизненный срок заключения.