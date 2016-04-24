Под Запорожьем взорвали бизнесмена

Об этом говорится в сообщении Главного управления полиции в Запорожской области.

"23 апреля 2016 года на территории Запорожской области был убит выходец из кавказского региона, гражданин О., который занимался бизнесом в городе Запорожье. Мужчина проживал на территории Украины более 20 лет", - сказано в нем.

Отмечается, что автомобиль BMW X-5, который принадлежал потерпевшему, был взорван, по предварительной информации, гранатой РГД-5, недалеко от лесополосы в пригороде Запорожья, вероятно, когда предприниматель двигался домой.

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В результате взрыва осколками была повреждена обшивка и стекло автомобиля.

Сам владелец, получив ранения, не совместимые с жизнью, скончался на месте совершения преступления.

На место происшествия выезжали руководство Национальной полиции в области и следственно-оперативная группа. В ходе осмотра изъяты фрагменты гранаты.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Обстоятельства совершения преступления устанавливает следствие. Основной версией мотивов убийства пока является коммерческая деятельность погибшего.

Полицейские просят откликнуться свидетелей резонансного преступления, в результате которого погиб предприниматель.

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