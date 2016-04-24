В Черкассах открыли памятник "Борцам за волю Украины" (видео)

В центре Черкасс торжественно открыли памятник "Борцам за волю Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, открытие памятника состоялось в рамках чествования Героев Холодного Яра.

Право открыть монумент предоставили трем участникам АТО: заместителю командира взвода 128-й отдельной горно-пехотной бригады Антону Голоскову, старшему разведчику третьего полка спецназначения Александру Могилявскому и главному сержанту 95-й аэромобильной бригады Алексею Колисныку.

Монумент борцам за волю Украины освятили митрополит Черкасский и Чигиринский УПЦ Киевского патриархата Иоанн и священники Украинской греко-католической церкви.

На открытие памятника собрались более 5 тысяч человек: общественные активисты, военные и бойцы добровольческих батальонов.

В Черкассы на открытие памятника приехал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, участие в открытии монумента также приняли председатель Черкасской ОГА Юрий Ткаченко, председатель Черкасского облсовета Александр Вельбивец, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Памятник установлен на перекрестке улиц Крещатик и Святотроицкой, на Свято-Троицкой аллее, которая пролегает от бульвара Шевченко до Холма Славы. Памятник имеет вид конусообразного гранитного обелиска высотой 15 метров. На обелиске размещен кованый дубово-калиновый венок с надписью: "Борцам за волю Украины". У подножия – 8 памятных глыб, на которых выгравированы даты разных периодов борьбы украинцев за независимость. В частности, воинам за свободу Украины ХХІ века, воинам ОУН-УПА, Героям Холодного Яра, Героям Небесной Сотни, Гайдаматчины и другим. На вершине обелиска установлена двухметровая бронзовая скульптура архистратига Михаила, покровителя воинов. Спроектировали памятник "Борцам за волю Украины" черкасский архитектор Юрий Калашник и известный украинский скульптор Николай Билык.

Выступая на открытии памятника "Борцам за волю Украины", вице-премьер-министр подчеркнул, что война в Украине продолжается не только на внешнем, но и на внутреннем фронте. По его словам, враг хочет забрать у Украины все добытое, прикрываясь разными разговорами о правах человека, соглашениями, преследованиях, гражданском конфликте. Кроме того, он выразил надежду, что Украина вновь станет целостным государством, когда отвоюет Донбасс и Крым.

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Выступающие отмечали важность продолжения борьбы на востоке Украины с российскими захватчиками и с внутренним врагом.

Во время церемонии руководители области наградили воинов АТО почетным знаком "Холодный Яр" за личное мужество и верность военной присяге.

Чествование Героев Холодного Яра в Черкасской области будут проходить 23 и 24 апреля. Сегодня праздничные мероприятия проходят в Черкассах, завтра - в Холодном Яру.