В Черкасской области почтили героев Холодного Яра

Утром в Чигирине колонна добровольцев разных батальонов, которые ныне защищают Украину на востоке, прошли шествием на Замковую гору до бастиона Дорошенко, пишет Радио Свобода.

Там патриарх Филарет отслужил молебен за Украину. После этого добровольцы дали клятву служить украинскому народу «до последней капли крови, до последнего вздоха верой и правдой». Присягу зачитал 90-летний член ОУН и вояк УПА, один из руководителей Кенгирского восстания Владимир Караташ.

Читайте такжеЧеркасский облсовет просит создать в Холодном Яру национальный природный паркТакже на площади перед бастионом патриарх Филарет освятил боевые знамена добровольческих батальонов и холодноярские флаги, которые после этого повезут на фронт. Чествование героев Холодного Яра традиционно продлится в течение двух дней.

Холодноярская республика (1919-1922) это непризнанное государственное образование на территории Украины (в то время УНР), в Чигиринском районе Черкасской области, в районе лесного урочища Холодный Яр.