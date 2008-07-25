В Ивано-Франковске готовят школы для возможной эвакуации людей

В Ивано-Франковске сегодня затопило троллейбусное депо и ни один троллейбус не вышел на маршрут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС.

В частности, по его словам, сегодня утром, 25 июля, из-за неблагоприятных погодных условий в Ивано-Франковске подтопило городское троллейбусное депо, в связи с чем утром ни один троллейбус не вышел на маршрут. Также сегодня работники городского управления МЧС в Ивано-Франковске перекрыли автомобильное движение через один из самых больших мостов города, который соединяет микрорайон "Пасечный" (там находится депо - УНИАН) с центром Ивано-Франковска.

Мэр также сообщил, что готовится помещение трех общеобразовательных школ для возможной эвакуации людей из домов, которые сильно подтоплены. По его словам, в настоящее время не работает Черниевский водозабор, залиты водой очистительные сооружения в селе Ямница.

Он также сообщил, что все автомобили скорой помощи распределены за медицинскими учреждениями микрорайонов для обеспечения своевременной доставки больных.

Также в пригородном селе Вовчинцы большинство людей эвакуированы, остались всего 20 семей неэвакуированными. Он выразил надежду на помощь государства.

Сейчас в области находится министр по чрезвычайным ситуациям Украины Владимир ШАНДРА, который утром провел совещание, ознакомился с последствиями стихии в Коломыйском районе, в данный момент отбыл в другие районы Прикарпатья.