На Буковине с начала года без вести пропали 90 детей

С начала 2008 года работники правоохранительных органов Буковины получили 90 заявлений о поиске исчезнувших детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник криминальной милиции по делам детей УМВД в Черновицкой области Николай БАСАРАБ. При этом он подчеркнул, что на протяжении 1-2 суток исчезнувших детей удавалось разыскать.

Н.БАСАРАБ также сообщил, что с начала года на Буковине 109 несовершеннолетних совершили преступления, а 168 несовершеннолетних привлекались к административной ответственности. «Во время профилактических операций «Каникулы», «Ночной город», «Лето-2008» изъяты с улицы и помещены в приют для несовершеннолетних 52 беспризорных ребенка, из неблагополучных семей изъяты 23 ребенка», - сказал он.

Н.БАСАРАБ добавил, что несовершеннолетними и с их участием за полгода на Буковине было совершено 147 преступлений, в том числе в Черновцах – 62. Это на 11,4% меньше, чем в прошлом году (в Черновцах количество таких преступлений снизилось на 21,5%).

В этом году вдвое увеличилось количество учащихся школ, лицеев, гимназий, которые совершили преступления (54 против 26). В совершении преступлений принимали участие также 9 учащихся ПТУ и техникумов (в прошлом году – 8).

В то же время, за последний год в области несовершеннолетние совершили больше убийств (2 против 1), хулиганств (12 против 8), мошенничества (7 против 0 в 2007 г.) и случаев тяжких телесных повреждений. Всего службой криминальной милиции по делам детей за полгода составлено 720 административных протоколов.

Справка УНИАН. На Буковине проживают более 226 тысяч несовершеннолетних. Штатная численность подразделений криминальной милиции по делам детей Черновицкой области составляет 42 сотрудника. Нагрузка на одного сотрудника этой службы составляет более 5,3 тысячи несовершеннолетних и 10 общеобразовательных учебных заведений, что значительно больше предусмотренных норм.