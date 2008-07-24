Футболист "Арсенала" заболел малярией

Защитник лондонского "Арсенала" Коло Туре заболел малярией и может пропустить начало футбольного сезона в Англии, пишет издание Daily Mail.

Футболист вместе с командой участвовал в предсезонном турне по Австрии и Венгрии. После появления признаков болезни Туре был отправлен в больницу в Вене. Анализы подтвердили, что у него малярия, но несмотря на это, ивуариец пребывает в хорошем настроении.

Предполагается, что 27-летний игрок сборной Кот д`Ивуара заразился во время отпуска у себя на родине, где это заболевание широко распространено. Футболист, скорее всего, не успеет восстановиться к первому туру чемпионата Англии, который намечен на 16 августа.

Болезнь основного защитника добавила трудностей главному тренеру команды Арсену Венгеру. После ухода Матье Фламини, Жилберто Силвы, Александра Глеба, Лассана Диарра и отъезда на Олимпиаду-2008 камерунца Александра Сонга "Арсенал" на старте сезона будет испытывать кадровые сложности.

Лента.ру