МЧС: чрезвычайных ситуаций стало меньше, погибших больше...

С начала года в Украине произошло 154 чрезвычайных ситуации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, такие данные были обнародованы на расширенном заседании Коллегии ведомства, посвященном подведению итогов деятельности МЧС за первое полугодие 2008 года.

«Поставленные перед министерством задачи – предотвращать чрезвычайные ситуации, а не только их ликвидировать – в основном выполнены», - отметил в своем выступлении перед подчиненными министр по вопросам чрезвычайных ситуаций В.ШАНДРА.

По его словам, в первом полугодии в Украине произошло 154 чрезвычайных ситуации, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем, в МЧС отмечают, что в условиях позитивной тенденции к уменьшению количества чрезвычайных ситуаций в первом полугодии этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 17% увеличилось количество погибших (на сегодняшний день оно составляет 317, а в 2007 году - было 264).

В МЧС объясняют, что такая ситуация сложилась в результате нескольких труднопредсказуемых чрезвычайных ситуаций с большим количеством жертв. В частности, речь идет о катастрофе судна «Нафтогаз-67» в Южно-Китайском море, в результате которой погибли 18 человек; аварии вертолетов Госпогранслужбы в Одесской области (погибли 13 человек) и предприятия «Универсал-авиа» в Крыму (погибли 20 человек); столкновение пассажирского микроавтобуса и грузовика в Житомирской области, в результате чего погибли 11 человек; взрывы на шахтах «Краснолиманская» ГП «Угольная компания» (погибли 11 человек) и им. Карла Маркса ГП "Орджоникидзеуголь" (погибли 10 человек) в Донецкой области.

Вместе с тем, украинские спасатели отмечают, что в первом полугодии 2008 года общий ущерб от чрезвычайных ситуаций и пожаров составил 515 млн. грн., что почти вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2007 года (990 млн. грн.).

МЧС информирует, что в течение первого полугодия 2008 года подразделения оперативно-спасательной службы гражданской защиты и Государственных специализированных аварийно-спасательных служб министерства привлекались к предотвращению ЧС и событий и ликвидации их последствий около 30 тысяч раз. При этом были спасены 3318 человек.

В свою очередь, пожарно-спасательные подразделения МЧС ликвидировали 21515 пожаров и спасли 2266 человек. Пиротехнические подразделения обезвредили 26251 взрывоопасный предмет времен войны, в том числе 378 авиационных бомб.

Подразделения Государственной специализированной аварийно-спасательной службы на водных объектах МЧС провели соответствующие организационные и профилактические мероприятия, что позволило уменьшить количество несчастных случаев на воде почти вдвое.

Подразделения Государственной специализированной аварийно-спасательной службы поиска и спасения туристов МЧС спасли 726 человек, из которых были эвакуированы 700.

Подводя итоги, В.ШАНДРА отметил: “Необходимо на всех уровнях принять дополнительные меры для повышения готовности сил МЧС к реагированию на любое стихийное бедствие или техногенную аварию. Нужно менять методы работы, совершенствовать и развивать кадровую службу, улучшать показатели работы с гражданами”.

Обращаясь к подчиненным, министр заявил, что спасатели работают с людьми и ради безопасности и благополучия людей, поэтому отношение к гражданам должно быть доброжелательным, человечным и ответственным.