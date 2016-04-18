Эксперты рассказали, как можно остановить строительство оккупантами Керченского моста

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве

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«Существует по меньшей мере три механизма, с помощью которых Украина может остановить строительство Керченского моста. Первый механизм - это создание Ad Hoke трибунала, второй механизм - это обращении в Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге. Третий механизм - это обращение в Международный суд ООН, который находится в Гааге», - сообщила председатель Центра информации о правах человека и представитель Крымской правозащитной группы Татьяна Печончик, добавив, что «Украина не должна выбирать между этими механизмами, а для того, чтобы достичь эффективного результата, она должна задействовать одновременно три этих механизма».

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Специалист по морскому праву, президент Коллегии юристов морского права Украины Денис Рабомизо отметил, что если Россия откажется от юрисдикции Международного суда или любого другого арбитража, это не означает, что Украина не может начать инициировать рассмотрение данного спора.

«Согласно положениям Конвенции по морскому праву 1982 года, в случае если государство не признало один или несколько механизмов рассмотрения споров, то в данной ситуации автоматически задействуется приложение 7 к настоящей Конвенции, которое гласит о том, что спор рассматривается Ad Hoke», - сообщил он.

Эксперт отметил, что «в международных спорах государства сами определяют участников, судей, которые будут рассматривать спор по процедуре, в случае если Россия не инициирует тех или иных арбитров, то такие арбитры будут назначены другими компетентными органами».

«Второй механизм – это применение временных обеспечительных мер. Рассмотрение споров в Международном арбитраже - это процедура, которая продлится годы. Украина должна обратиться о применении временных обеспечительных мер, такие меры устанавливаются компетентным арбитражем для защиты прав одной из сторон, или окружающей среды. Таким компетентным арбитражем может быть арбитраж, который согласован между сторонами, в случае если этот арбитраж не согласован, такие меры может принять Международный трибунал по морскому праву, который находится в Гамбурге», - считает Рабомизо.

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В свою очередь юрист Регионального центра по правам человека, специалист по международному публичному праву Виталий Набухотный отметил, что третьим механизмом обжалования строительства Керченского моста в Крым является вынесение Международным судом ООН консультативного вывода.

«Консультативные выводы носят рекомендательный характер, однако не следует их недооценивать. Они хоть и являются необязательными, государства довольно часто ссылаются на эти выводы в своей международно-правовой практике», - отметил юрист.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2014 года Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам совершенствования сети автодорог заявил, что до конца 2018 года России необходимо реализовать «еще один сложный мостовой переход – переход через Керченский пролив».

5 сентября 2014 года министр транспорта России Максим Соколов заявил, что Россия планирует построить мост в оккупированный Крым через Керченский пролив до 16 декабря 2018 года.