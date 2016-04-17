В центре Черкасс пьяный водитель на "Таврии" врезался в машину полиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления патрульной полиции Черкасс, вечером 16 апреля водитель ЗАЗ-1102 «Таврия» в состоянии алкогольного опьянения проехал на красный свет светофора на перекрестке. Он не заметил автомобиль патрульной полиции, который двигался впереди.

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В патрульном автомобиле повреждена задняя часть.

На момент ДТП в Toyota Prius находились двое патрульных и следственно-оперативная группа, ехавшие на вызов.

Виновник ДТП признал, что находился в нетрезвом состоянии.

По информации начальника управления патрульной полиции Черкасс Вадима Лисничука, в течение первого месяца работы полиции в Черкассах произошло 4 ДТП, в результате которых повреждено 4 патрульных Toyota Prius. Три из четырех ДТП произошли по вине полицейских. Это были незначительные ДТП, после которых автомобили продолжили эксплуатировать.

Как сообщал УНИАН, патрульная полиция начала работу в Черкассах 1 марта 2016 года.