В МВД прокомментировали возможное заключение львовских полицейских за задержание нарушителя (видео)
Возможное заключение полицейских из-за остановки водителя, который ехал на красный свет, - давление прокуратуры и судебной системы.
Об этом заявил советник министра МВД Иван Варченко, передает Еспресо.TV.
"Это попытка давления со стороны прокурорской системы и, в принципе, и судебной системы на новую Национальную полицию, которая не делает исключений для каждого гражданина, будь он в мантии судьи или имеет удостоверение прокурора. Полицейская система превратила их из небожителей на граждан Украины, которые несут ответственность, одинаковую со всеми другими гражданами", - сказал он.
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Варченко подчеркнул, что рассматривает эту ситуацию как месть.
"Иначе как месть я не рассматриваю эту ситуацию, поскольку сотрудники полиции осуществляли свою работу", - сказал он.
Ранее УНИАН сообщал, что двум патрульным полицейским Львова могут присудить от 3 до 8 лет заключения за якобы превышение служебных обязанностей.
Патрульная полиция требует объективного расследования
Перепост приветствуется!Двум патрульным полицейским Львова могут присудить от 3 до 8 лет заключения за якобы превышение служебных обязанностей. Патрульная полиция требует объективного расследования!Немного истории: 5 декабря 2015 года львовские патрульные остановили авто, которое проехало на красный сигнал светофора. Водитель отрицал нарушение и отказался предъявить документы. На неоднократные требования патрульных (более 30 раз) не реагировал. На место вызвали следователей, потому что водитель не дал патрульным возможности убедиться, что документы настоящие.Пассажирка мешала работе патрульных и посоветовала ему поехать. После этого он быстро направился к автомобилю и пытался сесть за руль. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где установили его личность. Составили протокол за нарушение ПДД. Также в отделе полиции составили админпротокол по статье 185 – злостное неповиновение законным требованиям патрульных.Мы предоставили все доказательства суда первой инстанции, включительно с видеозаписями нагрудных камер. Судья Сиховского районного суда в постановлении отметил, что ознакомился с видео и увидел, что инспектор более 30 раз в течение 40 минут корректно озвучил требование предъявить документы, определенные п.2.1 ПДД. Кроме того, водителю разъяснили, что он совершает административных правонарушениях и об ответственности за эти действия.Сиховский районный суд признал мужчину виновным в злостном неповиновении законным требованиям патрульных. С него взыскали 136 грн штрафа. Вскоре правонарушитель подал апелляционную жалобу.Однако, по нашему мнению, Апелляционный суд не принял во внимание доказательства и неправильно оценил все обстоятельства дела, отменил постановление суда первой инстанции. Следовательно, упомянутый ранее мужчина пожаловался в прокуратуру относительно превышения власти и служебных полномочий работниками патрульной полиции.Патрульная полиция требует прозрачного расследования и готова сотрудничать со следствием и предоставить все материалы по этому делу.Прокуратура поддержала заявление мужа. На это время патрульным объявлено подозрение о совершении уголовного преступления. Судом избрана мера пресечения – отстранение от службы на 2 месяца. Двум патрульным Львова, которые задержали водителя за злостное неповиновение грозит заключение от 3 до 8 лет за якобы превышение служебных полномочий.Опубликовано Патрульная полиция Украины 7 апреля 2016 г.