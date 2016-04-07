В МВД прокомментировали возможное заключение львовских полицейских за задержание нарушителя (видео)

Об этом заявил советник министра МВД Иван Варченко, передает Еспресо.TV.

"Это попытка давления со стороны прокурорской системы и, в принципе, и судебной системы на новую Национальную полицию, которая не делает исключений для каждого гражданина, будь он в мантии судьи или имеет удостоверение прокурора. Полицейская система превратила их из небожителей на граждан Украины, которые несут ответственность, одинаковую со всеми другими гражданами", - сказал он.

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Варченко подчеркнул, что рассматривает эту ситуацию как месть.

"Иначе как месть я не рассматриваю эту ситуацию, поскольку сотрудники полиции осуществляли свою работу", - сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что двум патрульным полицейским Львова могут присудить от 3 до 8 лет заключения за якобы превышение служебных обязанностей.