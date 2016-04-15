В МИД прокомментировали очередной отказ РФ во встрече Надежды Савченко с сестрой

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным отказом российской стороны в предоставлении разрешения на встречу Веры Савченко с ее сестрой, незаконно удерживаемой российскими властями гражданкой Украины Надеждой Савченко, которая продолжает бессрочную сухую голодовку. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, которую распространил департамент политики и коммуникаций ведомства.

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"Такие действия представителей российской стороны противоречат положениям действующего законодательства РФ о порядке предоставления разрешения на свидание родных с заключенными и расцениваются как направленные на сокрытие от общества реального состояния здоровья Надежды Савченко", - отмечается в заявлении.

Несмотря на многочисленные обращения украинской стороны о предоставлении разрешения на допуск к заключенной летчице украинских врачей и консулов, а также ее крайне тяжелое состояние здоровья, российская сторона по-прежнему дает отрицательный ответ.

Министерство категорически осуждает такие действия российской стороны и в очередной раз подчеркивает необходимость обеспечения неотложного допуска украинских врачей к Надежде, возможность посещения ее родными и консулами, а также призывает выполнить ранее заявленные требования по ее освобождению и возвращению в Украину в соответствии с нормами международного права и Минских договоренностей.

"В очередной раз подчеркиваем, что Российская Федерация несет прямую ответственность за жизнь и здоровье народного депутата Украины, члена Парламентской Ассамблеи Совета Европы Надежды Савченко", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Веру Савченко второй день подряд не пускают в СИЗО к сестре, незаконно осужденной в России украинской летчице Надежде Савченко.

Об этом адвокат заключенной Николай Полозов написал в Facebook.

По его информации, сегодня Вера Савченко продолжила попытки добиться встречи со своей сестрой.

"Вчера начальник СИЗО-3 г. Новочеркасска, где держат Надежду, отказался предоставить разрешение на свидание Вере, сославшись на п.139 приказа Минюста РФ от 14 октября 2005 г. N 189 "Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы". Формулировка звучит так: "Осужденному, в отношении которого приговор вступил в законную силу, но еще не обращен к исполнению, свидание с родственниками предоставляется на основании разрешения председательствующего в судебном заседании по уголовному делу или председателя суда", - отметил адвокат.

По его словам, Вера была вынуждена ехать в ростовский Донецк, расположенный в 140 км от СИЗО, в суд, где был вынесен приговор ее сестре. Но, как выяснилось, в суде никаких приказов Минюста РФ не читали, разрешение на свидание давать отказались, "отфутболили" Веру обратно в СИЗО.

"Вера Савченко не оставляет попыток добиться разрешения на свидание с Надеждой, в настоящее время едет к начальнику СИЗО-3, а российская власть продолжает бесчеловечно издеваться над сёстрами Савченко", - подчеркнул он.

Справка УНИАН. 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (РФ) приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.

После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апреля возобновила сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

5 апреля вступил в силу приговор в отношении Савченко, и с этого дня ее в любой момент могут этапировать к месту отбывания наказания.

Вчера, 14 апреля, Полозова и Веру Савченко 5 часов не пускали в СИЗО на встречу с летчицей. Позже адвокату дали разрешение увидеть Савченко, а ее сестре – нет.

После встречи Полозов заявил, что Савченко с 15 апреля намерена отказаться от анализов и обследований российских врачей, будет продолжать сухую голодовку без динамического наблюдения. С учётом состояния её здоровья, у неё есть четыре, максимум пять дней, отметил адвокат.

Он подчеркнул, что состояние здоровья Савченко плохое.