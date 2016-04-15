В аннексированном Крыму снова пропал крымский татарин

Об этом говорится в сообщении на странице Центра в Facebook. «Алиев Арсен Изельевич (02.06.1960 г.) выехал из Бахчисарая в понедельник, 11 апреля, в 10 часов утра. Ехал в г. Саки на дженазе (похороны). В 12 часов позвонил друзьям, попросил встретить его в 12:20 на автостанции в городе Саки. С тех пор телефон отключен, и информации о нем нет», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в 16.00 пришло СМС-сообщение о том, что абонент в сети, но телефон сразу выключили, дозвониться до Алиева не удалось.

«Родные обратились в соответствующие органы и написали заявление об исчезновении человека. Крымскотатарским Ресурсным Центром был проведен мониторинг сайта так называемого Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым, на котором в разделе "Пропавшие без вести" информация об Арсене Алиеве отсутствует», - отмечают в Центре.

По данным издания Крым.Реалии, после аннексии Крыма на полуострове бесследно исчезли несколько крымских татар: Сейран Зинединов (пропал 30 мая 2014 года), Ислям Джеппаров и Джавдет Ислямов (пропали 27 сентября 2014 года), Эскендер Апселямов (пропал 3 октября 2014 года), Руслан Ганиев и Арлен Терехов.

Следственный комитет в Крыму возбудил по факту этих исчезновения ряд уголовных дел, однако о местонахождении пропавших людей до сих пор ничего неизвестно. Дела возбуждены по статьям об убийстве или похищении.

По данным правозащитников, на полуострове пропавшими считаются 22 человека, в основном, крымские татары.