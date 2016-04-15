Военная прокуратура призвала дезертиров сдаться властям

"В последнее время в средствах массовой информации распространяются недостоверные сведения о преследовании значительного количества военнослужащих, которые принимали участие в проведении АТО", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Военные прокуроры обращаются ко всем военнослужащим, которые самовольно оставили воинскую часть или место службы, с предложением воспользоваться шансом вернуться к полноценной жизни и добровольно обратиться в ближайшую военную прокуратуру с признанием и объяснением причин отсутствия на военной службе. В таком случае, при отсутствии тяжких последствий или фактов совершения других преступлений, применение к лицу меры пресечения в виде содержания под стражей в ходе досудебного следствия инициировано не будет.

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"Призываем родителей, друзей, родственников военнослужащих помочь своим близким людям исправить свою, возможно, самую большую ошибку в жизни, перестать скрываться от следствия и открыть для себя будущее", - говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура подчеркнула, что Нацполиция занимается розыском дезетиров и сообщает, что все уголовные производства о самовольном оставлении военнослужащими места службы зарегистрированы исключительно на основании письменных уведомлений об этом командование частей и подразделений в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве обороны Украины рассчитывают до 2018 года создать военную полицию.