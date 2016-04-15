Дело Мустафы Джемилева против ФСБ засекретили – Фейгин

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По информации адвоката, дело передали в Московский городской суд под предлогом государственной тайны.

«Состоялось заседание суда по жалобе Джемилева к ФСБ. Передали в Мосгорсуд из-за гостайны. Ну, хотя бы увидим сам акт о запрете на въезд», – написал Фейгин.

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Как сообщает "Крым.Реалии", в феврале в пресс-службе уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева сообщили о подаче адвокатом Марком Фейгиным иска в суд против Федеральной службы безопасности России о незаконном запрете на въезд в Крым нацональному лидеру крымских татар.

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До этого Джемилев подавал иск против Федеральной миграционной службы России на запрет въезда в Крым.

22 апреля 2014 года Джемилеву при пересечении административной границы Крыма зачитали «Акт уведомления о неразрешении въезда в Российскую Федерацию». В документе не было ни печатей, ни подписей, однако говорилось о запрете въезда в Россию иностранному гражданину на пять лет – до 19 апреля 2019 года. ФМС тогда заявила, что никакого отношения к этому инциденту не имеет, однако затем – в начале мая 2014 года – Джемилева в Крым дважды не пустили.