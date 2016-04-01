Суд по делу о запрете на въезд Джемилеву в оккупированный Крым назначен на 14 апреля

Как передает Крым.Реалии, досудебная подготовка (беседа) по иску Джемилева против ФСБ России была назначена на 31 марта.

По словам Фейгина, «шансов выиграть суд против ФСБ нет, однако для передачи дела на рассмотрение в Европейский суд по правам человека необходимо пройти соответствующие инстанции».

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В феврале в пресс-службе уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа сообщили о том, что адвокат Джемилева подал иск в суд против Федеральной службы безопасности России о незаконном запрете на въезд в Крым лидеру крымских татар.

Аналогичный пятилетний запрет на въезд в Крым выдали председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову. Соответствующие дела рассматриваются в Европейском суде по правам человека.

До этого Джемилев подавал иск против Федеральной миграционной службы России на запрет въезда в Крым.

В то же время Фейгин отметил, что на сегодняшний день «никто не видел самой бумаги, запрещающий въезд Джемилеву на территорию Крыма».