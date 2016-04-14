В Совете Европы настаивают на постоянном мониторинге ситуации с правами человека в Крыму - доклад

Такой вывод сделан в докладе относительно состояния прав человека в Крыму, который был представлен в рамках заседания Комитета министров Совета Европы в среду в Страсбурге, сообщает пресс-служба организации.

Докладчиком выступил посол Жерар Штудман, который находился в Крыму с семидневным визитом по поручению генерального секретаря СЕ Турбьерна Ягланда.

Как известно, генсек СЕ объявил о своем решении направить посла Штудмана с визитом в сфере прав человека 20 января 2016 года по просьбе Комитета министров государств-членов, а также после политических консультаций с правительствами Украины и Российской Федерации. Делегация находилась в Крыму с 25 по 31 января и не занималась вопросами, связанными со статусом Крыма.

Представляя доклад, посол Штудман заявил, что "главным важнейшим выводом этого доклада является необходимость повторно открыть полуостров для мониторинговых структур Совета Европы и других соответствующих международных механизмов". Он также подчеркнул, что "не является ни нормальным, ни приемлемым, когда население в количестве 2,5 миллионов человек должно находится вне досягаемости правозащитных механизмов, созданных для защиты всех европейцев".Читайте такжеКерри назвал жестокими действия Кремля в отношении противников оккупации Крыма

Как сообщал УНИАН, вчера крымские оккупанты объявили о приостановке деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, объяснив такое решение опасениями относительно возможных "экстремистских действий".

При этом адвокат, представляющий интересы Междлиса, уже анонсировал обжалование этого решения.

Также это решение осудили в МИД Украины и в международном сообществе.