Россия начала новую волну репрессий против крымских татар - Amnesty International

Об этом говорится в заявлении правозащитной организации Amnesty International, передает ТСН.

"Решение прекратить деятельность Меджлиса в рамках российских анти-экстремистских законов - это враждебная, каральная мера, которая лишает членов крымскотатарского сообщества права на свободу ассоциаций", - отметил Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии.

Читайте такжеВ БПП прогнозируют, что следующей после Меджлиса в оккупированном Крыму будет запрещена УГКЦ

По его словам, отныне любой, кто связан с Меджлисом, в результате этого запрета, направленного на подавление тех немногих инакомыслящих в Крыму, которые еще остались, может стать жертвой серьезных обвинений в экстремизме.

"Из-за прекращения деятельности Меджлиса, судьба тех членов крымскотатарской общины, которые остались в Крыму, становится еще более неясной, поскольку теперь им еще больше угрожают запугивание, давление и уголовное преследование", - считает Денис Кривошеев.

Читайте такжеПорошенко о запрете Меджлиса: Это восстановление сталинской политики в отношении коренного народа Крыма

В Amnesty International также отмечают, что крымские татары несут на себе основную тяжесть притеснений России в регионе. Правозащитники напомнили, как в марте 2014 года пророссийские боевики похитили Решата Аметова, а его изуродованное тело было найдено через 12 дней. С того времени, Amnesty International задокументировала предполагаемое насильственное исчезновение как минимум трех крымских татар на полуострове. До сих пор нет никаких признаков реального расследования этих преступлений.

"К сожалению, сегодняшнее решение о прекращении деятельности - лишь последний шаг из длинной серии расправ над крымскотатарским сообществом. В Крыму должны быть восстановлены права Меджлиса на продолжение существования и представления сообщества, а права на свободу ассоциаций и выражения мнений должны быть соблюдены", - говорит Денис Кривошеев.

Читайте такжеЧубаров призывает срочно созвать Совбез ООН из-за запрета Меджлиса

Как сообщал УНИАН, сегодня так называемый "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская вынесла решение о приостановке деятельности Меджлиса крымских татар.

Копия документа вручена представителям общественного объединения.

"Сегодня мной было принято решение о приостановлении деятельности общественного объединения "Меджлис крымскотатарского народа" с целью недопущения нарушения федерального законодательства", - сказала Поклонская.

В своем решении Поклонская ссылается на статьи 9 и 10 российского закона "О противодействии экстремистской деятельности". Решение российской "прокуратуры Крыма" было направлено в Министерство юстиции РФ для включения его в общий перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена на территории РФ.

Читайте такжеМеджлису необходимо дать статус государственного органа Украины, законопроект готовится - депутат

"Приостанавливаются права общественного объединения. Им запрещается пользоваться всеми государственными и муниципальными СМИ, они не могут проводить различные публичные массовые мероприятия, использовать банковские вклады и вообще проводить любую работу. Вся их пропаганда будет запрещена", - пояснила "прокурор Крыма".