Поклонская: Меня эти санкции никак не ограничивают

Об этом сообщает «РСН».

«У меня нет дел в Европе, поскольку я прокурор республики Крым. По своему желанию для путешествий, личных целей, поездок в Европу у меня тоже нет, не предвидится, и я абсолютно не страдаю. У нас Крым лучше всякой страны в плане природы, в плане того, что здесь все есть, нужно облагораживать, заниматься, чтобы Европа к нам приезжала», – сказала она.

Поклонская добавила, что не ощущает на себе влияния ограничений.

«Меня эти санкции никак не ограничивают, не обделяют. Ради бога, пусть меня вносят в эти списки, санкции на меня никаким образом не влияют, кроме как положительно. Значит, я на правильном пути», – подчеркнула Поклонская.

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По ее мнению, принятие решения о продлении действия так называемого чёрного списка без обсуждения говорит о его предвзятости.

«В очередной раз подтверждают, что для принятия решения им не нужно обсуждать, им не нужно соблюдать определённую процедуру, они уже для себя определились, поэтому обсуждать ничего не хотят. В очередной раз показывают предвзятое отношение», – сказала она.

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Справка УНИАН. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".