НСЖУ и «Міжнародний кур’єр» возрождают газетный фоторепортаж

Национальный Союз журналистов Украины и редакция всеукраинского еженедельника «Міжнародний кур’єр» объявили о начале конкурса на лучшие фоторепортажи, темой которых должны стать журналистские материалы о разнообразных международных событиях, известных людях и интересных заграничных путешествиях.

В конкурсе могут принимать участие все желающие. Он будет проходить в двух разделах - для любителей и профессионалов. Жюри конкурса, сформированное Союзом журналистов, определит победителей в нескольких номинациях – «Зарубежный фоторепортаж», «Люди», «Города», «Природа» и «Юмор». Авторы лучших фоторепортажей будут отмечены ценными призами и денежными премиями, а по итогам конкурса будет организована специальная фотовыставка. Все присланные на конкурс фоторепортажи будут опубликованы в еженедельнике «Міжнародний кур’єр»