Пограничники уверяют, что работают за гранью возможного

Пограничный контроль во многих пунктах пропуска осуществляется за пределом их проектных возможностей.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, сегодня в стране наблюдается значительный рост потока лиц и транспортных средств, следующих через государственную границу. Так, в целом за прошлую неделю этот поток по сравнению с прошлой вырос на 10%. В июне этого года Государственная пограничная служба Украины впервые отметила рекордное – свыше 300 тысяч – количество лиц, которые пересекли государственную границу на протяжении одних суток. Сейчас пропуск 300-340 тысяч человек и 60 тысяч транспортных средств за сутки для пограничников – уже обычное явление.

В связи с этим, Государственная пограничная служба Украины приносит извинения за те неудобства, с которыми граждане могут столкнуться в пунктах пропуска и перед ними.

В то же время в пресс-службе отмечают, что пограничники работают на грани своих возможностей. Многие пропускные пункты работают в усиленном режиме. Для осуществления пограничного контроля привлечены резервы, введены дополнительные группы контролеров, а также привлечены имеющиеся мобильные комплексы пограничного контроля на базе автомобилей „Газель”. Кроме того, рассматривается вопрос о введении новой технологии оформления пассажиров чартерных рейсов в аэропорту „Борисполь”, которая должна значительно сократить длительность оформления пассажиров.

Пограничники делают все возможное для того, чтобы людям не приходилось длительное время ожидать в очередях, однако достичь желаемого результата по объективным причинам не всегда удается. В частности, отмечают в пресс-службе, международный пункт пропуска на границе с Беларусью "Новые Яриловичи", что в Репкинском районе Черниговской области, пропускает в 4 раза больше людей и в 2 раза больше машин, чем это предусмотрено проектными возможностями. Этот пункт пропуска имеет проектную пропускную суточную способность 2500 человек и 1100 автомобилей, а фактически в прошлую субботу, 19 июля, в нем оформлены почти 10 тысяч человек и почти 2170 автомобилей, а 20 июля – 10247 человек и 2263 транспортных средства.

Вместе с тем пограничники заверяют, что несмотря на увеличение количества людей и транспортных средств, качество осмотровой работы не уменьшилось. В частности, в первом полугодии 2008 года выявлено на 6% (227 человек) и 9% (173 человека) больше лиц с поддельными документами и без документов соответственно.