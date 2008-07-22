Таможня дает добро: без декларации можно перевозить до 10 тысяч евро

С 27 июля через таможенную границу Украины можно будет перевозить без письменного декларирования наличной валюты на сумму до 10 тысяч евро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, Национальный банк Украины поддержал инициативу председателя Гостаможслужбы Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО увеличить верхнюю границу “зеленого коридора” для перемещения валюты гражданами до 10 тысяч евро. Соответствующее постановление правления Нацбанка Украины №148 было принято 25 мая 2008 года.

В Гостаможслужбе подчеркивают, что такой шаг значительно упростит процедуру прохождения таможенной границы гражданами иностранных государств, в частности стран Европы, поскольку и европейская практика предусматривает устное декларирование ввозимой валюты до 10 тысяч евро.

Действующие в настоящее время правила прохождения таможенной границы, объясняют в пресс-службе, часто приводили к недоразумениям между иностранцами и украинскими таможенниками, поскольку представители, в частности, стран Европы действовали по знакомой для них схеме и пытались устно задекларировать 10 тысяч евро, чем фактически совершали административное правонарушение и попадали под необходимость составления украинскими правоохранительными органами протокола о нарушении таможенных правил, а, следовательно, теряли время и деньги.

Поэтому, отмечают в Гостаможслужбе, согласование с европейскими стандартами норм отечественного правового поля, которые касаются правил перемещения гражданами валюты через таможенную границу Украины, является еще одним существенным шагом в направлении интеграции нашего государства в Европейское сообщество.