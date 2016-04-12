Адвокат рассказал о продолжении переговоров по обмену Савченко

Переговоры по обмену незаконно осужденной в РФ украинской летчицы Надежды Савченко не сорваны и продолжаются. Об этом адвокат летчицы Илья Новиков написал на своей странице в Facebook.

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"Переговоры об освобождении Надежды не сорваны, а продолжаются, и они вовсе не в тупике. Мои слова на той неделе, что мы ждем хороших новостей в ближайшие дни многие почему-то поняли так, что эти новости уже состоялись. А вчерашнее заявление Вера Савченко - в том смысле, что Кремль ответил окончательным отказом. На самом деле ситуация все это время остается примерно одинаковая", - написал адвокат.

Новиков добавил, что дата 12 апреля была одной из возможных дат обмена. Но очевидно, что сегодня обмен уже не состоится.

"Новости о самочувствии Надежды будут завтра. И следите за процессом Александрова и Ерофеева. Считайте, что это для нас некоторый ориентир", - подытожил Илья Новиков.

Напомним, вчера сестра Надежды Савченко Вера заявила о том, что переговоры об обмене летчицы сорваны.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (РФ) приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.

После оглашения приговора Савченко заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апреля возобновила сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

9 апреля ее адвокат Марк Фейгин назвал безосновательными разговоры о скором разрешении ситуации. "Юридически свобода Надежды Савченко может быть оформлена или помилованием, или через запрос по Конвенции 1983 г. Все", - отметил адвокат.

В то же время Фейгин подчеркнул, что отбывание наказания Савченко в случае ее передачи Украине невозможно из-за ее иммунитета как делегата от Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.