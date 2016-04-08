У Савченко началось обезвоживание: летчица считает, что продержится еще минимум четыре дня - адвокат

Руководство СИЗО готово приказать кормить украинскую летчицу Надежду Савченко насильно, у неё видны признаки обезвоживания.

Об этом УНИАН сообщил её адвокат Илья Новиков.

"Вышел из СИЗО от Надежды Савченко. Анализы ей последний раз делали 5 апреля, до начала сухой голодовки. Новых с тех пор не делали, на все запросы отвечают "по последним анализам показатели в норме". Хотя они не были в норме уже тогда. Эритроциты не там и не те. Начальник СИЗО полковник Калганов предупредил ее сегодня утром, что прикажет кормить насильно, если будет необходимо. У Надежды на этот счет свои планы", - сообщил Новиков.

Он отметил, что при нем в кабинет заходил майор, просил Савченко подписать разрешение передавать ее медицинские данные в МИД РФ, поскольку оттуда интересовались. По словам Новикова, она написала отказ, отметив, "чтобы им меньше было о чем врать", и разрешила предоставлять результаты анализов только адвокатам и украинским консулам.

"Симптомы обезвоживания уже заметны, кожа у нее сухая, язык и десны белые. В камере круглосуточное видеонаблюдение. Чтобы не давать повода для спекуляций ватным медиа, она перестала пользоваться душем и подходить к умывальнику. Сама считает, что продержится еще минимум 4 дня", - добавил он.

Новиков сообщил, что рассказал Савченко новости о ходе переговоров между Москвой и Киевом по ней. "Они продвигаются. Нам остается ждать", - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (Россия) приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.

После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апреля возобновляет сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

5 апреля приговор вступил в силу, и с этого дня власти РФ могут этапировать Савченко к месту отбывания наказания.