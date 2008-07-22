Международный фестиваль кузнецов выбирает Донецк

В Донецке с 19 по 21 сентября пройдет десятый Международный фестиваль кузнечного мастерства «Парк кованных фигур - 2008».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горсовета, для участия в мероприятии приглашены более 300 кузнецов со всей Европы.

Также во время фестиваля состоится открытие «Аллеи Колец», посвященной вступлению Донецка в «Кольцо европейских городов-кузнецов».

По информации пресс-службы, Донецк был принят в действительные члены «Кольца европейских городов-кузнецов» 13 июня 2008 года в немецком городе Фризойте. Донецк стал 13 членом ассоциации, в которую уже входят Бад-Халл, Иббзитц (Австрия), Липник (Чехия), Фризойте, Штольберг, Ольбернхау, Кольбермор (Германия), Мольяно Венто, Стиа (Италия), Гнев (Польша), Минемяки (Финляндия), Айсельстрик (Нидерланды).

Донецкую «Аллею Колец» украсят 10 метровых авторских колец из разных концов Украины и России, венцом которой станет пятиметровое «Европейское кольцо», над которым будут совместно работать гости фестиваля.

Фестиваль пройдет в сквере горисполкома, где расположен парк кованных фигур.