ЕС готов "сдать" своих фермеров за уступки от Китая, Индии и Бразилии

Европейский союз предложил сократить субсидии на сельское хозяйство на 60 процентов, сообщает BBC News. Предложение было сделано перед началом переговоров в рамках Дохийского раунда ВТО в Женеве.

Как отметил комиссар ЕС по торговле Питер Манделсон (Peter Mandelson), это самая значительная уступка, предложенная Брюсселем по ключевому вопросу мировой аграрной торговли. Манделсон призвал развивающиеся страны, прежде всего Китай, Индию и Бразилию ответить аналогичным снижением промышленных субсидий.

В то же время торговый представитель США Сьюзан Шваб (Susan Schwab) пообещала сделать все, чтобы переговоры завершились успехом, в случае если страны третьего мира пойдут на уступки.

В свою очередь, представители развивающихся стран заявляют о том, что сделали уже достаточно шагов навстречу ЕС и США. В частности, министр иностранных дел Бразилии Селсо Аморим (Celso Amorim), что те не должны ожидать слишком многого. "Богатые страны предлагают выгодные для самих себя условия, желая сохранить при этом свое моральное превосходство", - сказал он.

Дохийский раунд переговоров о либерализации мировой торговли в рамках ВТО продолжается с 2001 года. Тем не менее, сторонам так и не удалось прийти к консенсусу. Основная причина провала всех попыток подписать соглашение, снижающее тарифы и субсидии, заключается в противоположных интересах развитых и крупнейших развивающихся государств.

Лента.ру