В Генштабе показали, как проходит подготовка будущих спецназовцев ВСУ (фоторепортаж)

Информацию о процессе подготовки и фото ГШ ВСУ опубликовал на своей странице в Facebook.

Отмечается, что все кандидаты сначала проходят двухнедельный курс отсева - так называемые "две недели ада", на этом этапе отсеивается около 80% претендентов.

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"Для тех, кто прошел отбор, начинается полугодовой курс подготовки под руководством военных инструкторов из стран НАТО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы, которые прошли полный курс, будут не только готовы для выполнения поставленных задач, но и в роли инструкторов смогут готовить бойцов ССО Вооруженных Сил Украины по самым высоким стандартам.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины опубликовало ряд роликов, в которых призывает желающих пополнять ВСУ по контракту.