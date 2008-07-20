Горемычный "Леманн Тимбер" ночью таки доберется до порта

Немецкий сухогруз Lehmann Timber, который побывал в руках у сомалийских пиратов и был освобожден, в ночь с воскресенья на понедельник прибудет в оманский порт Салала, сообщила «5-му каналу» Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА в воскресенье.

«Сегодня ночью наша специальная рабочая группа во главе с уполномоченным по правам человека будет встречать экипаж судна Lehmann Timber. С капитаном мы переговорили, и ночью отвезем их в отель, где они должны прийти в себя, будет предоставлена первая медицинская помощь. Уже утром они должны будут пройти медобследование в больнице дополнительно, и только после этого будут приступать к передаче судна новому следующему экипажу, который уже несколько дней ждет их в порту Салала», - сказала Н.КАРПАЧЕВА.

Корабль должен прийти в порт Салала около полуночи. Сейчас судно с моряками движется вдоль берега. До суши осталось 42 мили, шторма фактически нет.

По прибытию моряков встретят медики и украинские дипломаты. Они будут вести переговоры о предоставлении пострадавшим не только медицинской помощи, но и материальной компенсации.

Как сообщал УНИАН, сомалийские пираты 8 июля освободили в обмен на выкуп захваченный 28 мая в Аденском заливе германский сухогруз у побережья Сомали. Экипаж судна насчитывает 15 человек. Капитан сухогруза - гражданин России, в составе команды четыре гражданина Украины, один гражданин Эстонии и девять граждан Мьянмы. 11 июля на судне вышла из строя одна из турбин главного двигателя и оно легло в дрейф. В районе дрейфа долгое время сохранялась штормовая погода. 15 июля сухогруз был взят на буксир и с тех пор пытается добраться до порта Салала.