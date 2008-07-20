Россиянин утонул в Крыму, спасая сына

Гражданин России утонул, купаясь в море в Феодосии сообщил РИА Новости в воскресенье представитель пресс-службы крымского управления МЧС Украины.

По его словам, несчастный случай произошел в субботу около полудня. Погибший - 42-летний житель Мурманска вместе с 15-летним сыном купался в районе причала Феодосийского морского торгового порта.

"Как рассказывает сын, его захлестнула вода, и он начал тонуть. Отец нырнул за мальчиком и вытолкнул его на поверхность воды, а сам не выплыл", - сказал собеседник агентства.

Тело погибшего из воды вытащили отдыхающие. На место происшествия приехала "скорая помощь", медики около 40 минут проводили реанимационные мероприятия, но мужчину спасти не удалось.