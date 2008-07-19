Белорусский боксер Виталий Шкраба обнаружен мертвым в своей квартире

12:24, 19 июля 2008
Общество
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Трагедия в Солигорске

Известный белорусский боксер Виталий Шкраба обнаружен мертвым в своей квартире в Солигорске.

Тело спортсмена с ножом в груди обнаружила его мать. Информацию подтвердил председатель общественного объединения «Белорусский профессиональный бокс»  Эдуард Дубовский.

В УВД Солигорского района склоняются к версии, что это было самоубийство.

Виталий Шкраба был чемпионом Белоруссии в профессиональном боксе, провел титульные бои с известным российским боксером Николаем Валуевым.

КП в Украине

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