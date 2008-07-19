Белорусский боксер Виталий Шкраба обнаружен мертвым в своей квартире
12:24, 19 июля 2008Общество
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Трагедия в Солигорске
Известный белорусский боксер Виталий Шкраба обнаружен мертвым в своей квартире в Солигорске.
Тело спортсмена с ножом в груди обнаружила его мать. Информацию подтвердил председатель общественного объединения «Белорусский профессиональный бокс» Эдуард Дубовский.
В УВД Солигорского района склоняются к версии, что это было самоубийство.
Виталий Шкраба был чемпионом Белоруссии в профессиональном боксе, провел титульные бои с известным российским боксером Николаем Валуевым.
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