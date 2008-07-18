Ющенко: Украина - ключевое звено, в России и Европе это понимают

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что страны Европы та Россия четко осознают, что Украина является ключевым звеном в вопросе обеспечения энергетической безопасности континента.

Об этом он заявил в интервью изданию «Society».

“Именно через нашу страну пролегают кратчайшие транспортные коридоры, соединяющие Запад и Восток. Это делает Украину ключевым звеном в вопросе обеспечения энергетической безопасности континента. Это понимают и в Европе, и в России. Следовательно, мы чувствуем, что выполняем чрезвычайно важную миссию - объединение континента”, - сказал он.

По словам Президента, для Украины движение в Европу - не модное веяние и не громкие слова, а это возвращение в привычную и понятную для нее среду.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина имеет также ряд вполне прагматичных мотивов стремиться к полноценному членству в ЕС и НАТО. Во-первых, отметил он, ЕС и НАТО для Украины - это проверенные временем стандарты демократии, прав человека, жизненного уровня, социальной защиты, которые мы стремимся внедрить у себя. Во-вторых, заметил Президент Украины, усиления глобализационных тенденций в мире не оставляет никакого шанса на полноценную жизнь геополитическим нелюдимам. В-третьих, актуальным для Украины является вопрос гарантий безопасности, который невозможно обеспечить вне формата евроатлантического пространства безопасности, подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, динамика роста взаимных связей является очень позитивной и свидетельствует о взаимном интересе Украины с одной стороны и ЕС и НАТО - с другой. “Порочным является мнение, что Украина больше всего мечтает использовать бесплатную помощь европейских стран. Мы имеем огромный кадровый, промышленный, энергетический потенциал, использование которого позволит объединенной Европе преодолевать глобальные кризисные явления”, - сказал В.ЮЩЕНКО.