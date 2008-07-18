Двое требовали за заложника 50 тысяч долларов

В Донецке задержаны двое граждан, которые взяли в заложники предпринимателя из Николаевской области и вымогали за его освобождение 50 тыс. долларов.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в середине июля текущего года в управление по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Николаевской области обратилась с заявлением жена частного предпринимателя. Женщина рассказала, что ее муж выехал на своем автомобиле в г. Донецк для подписания коммерческого контракта, однако по прибытию на место перестал выходить на связь. Спустя сутки предприниматель связался с женой по телефону и попросил ее выслать 50 тыс. долларов. Мужчина объяснил, что если деньги не будут высланы, его не оставят в живых. Женщина была вынуждена переслать по указанному мужем адресу часть суммы.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками УБОП ГУМВД в Донецкой области, удалось установить дом и квартиру в Киевском районе г. Донецка, где злоумышленники удерживали предпринимателя. Выяснилось, что коммерсант был похищен, к нему применяли физическое насилие, а за освобождение требовали выкуп в размере 50 тыс. долларов.

В ходе милицейской операции с участием бойцов спецподразделения "Сокол" донецкие правоохранители задержали двух похитителей. Ими оказались 53-летний житель Николаевской области и 50-летний житель г. Донецка, ранее неоднократно судимый, в том числе и за вымогательство.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ст. 189 УК Украины - "вымогательство". Подозреваемые арестованы, следствие продолжается.