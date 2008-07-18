С могилы Александра Абдулова унесли землю (фото)

Насыпь над могилой Александра Абдулова на Ваганьковском кладбище в Москве повреждена неизвестными. "Твой день" описывает произошедшее так: "На месте, где раньше зеленела трава, сейчас виднеется большое углубление в земле. Глядя на это, кажется, что словно кто-то горстями выгребал землю". По предположению газеты, "вандалами" могут быть поклонники актера, которые уносят с собой землю с могилы почитаемого актера.

Александр Абдулов умер 3 января 2008 года, похороны состоялись 5 января. К июлю родные актера не успели еще сделать ограду для могилы, и она открыта для посещения, напоминает Лента.ру.