Депутаты требуют прекратить "дискриминацию российского ТВ"

Сегодня 21 сессия Донецкого горсовета V созыва вынесла решение обратится в Верховную Раду Украины с требованием, чтобы Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отчитался перед парламентом по проблеме «дискриминации кабельных российских телеканалов».

Решение вызвано тем, что Нацсовет отказал продлить лицензию оператору донецкого кабельного телевидения ТРК «Надежда» из-за трансляции неадаптированных для украинского зрителя российских каналов.

Выступивший по этому вопросу секретарь горсовета Николай ЛЕВЧЕНКО сказал, что «есть предложение добиваться, чтобы Нацсовет, который принимает такие решения, попал на заседание Верховной Рады и отчитался перед депутатами». Он добавил, что «народные депутаты должны сделать кадровые выводы по поводу таких решений, ведь Нацсовет по положению должен отчитываться каждый год, а он три года не отчитывался».

Н.ЛЕВЧЕНКО напомнил, что «в Верховной Раде есть профильная комиссия, которая занимается вопросами телевидения и радиовещания, комитет по вопросам свободы слова и информации, Анна ГЕРМАН, которая его возглавляет и ее заместитель Елена БОНДАРЕНКО – входят во фракцию Партии регионов». «Они уже получили партийное поручение для того, чтобы этот вопрос рассмотрели на комитете», - сообщил секретарь горсовета.

Комментируя значимость данного вопроса, Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО подчеркнул, что услугами ТРК «Надежда» в Донецке пользуются 42 тысячи семей, «то есть более 120 тысяч человек, или одна треть жителей города».

Он акцентировал, что «провайдеры по кабельному телевидению показывают телеканалы Германии, Англии, Америки, Турции и т.д. и там никто не спрашивает, адаптированы ли они на украинский язык». «Почему российские каналы должны быть адаптированы на украинский язык?» – сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО. И обращаясь к депутатам горсовета, продолжил: «Поэтому я просил бы вас, чтобы это обращение, которое мы с вами принимаем, было бы более конкретизировано, добавлены некоторые требования, чтобы не было дискриминации только к русским каналам и по отношению к русскоязычному населению нашего города и нашего края». Мэр предложил проголосовать за само решение обратиться в Верховную Раду, а секретариат горсовета обязал детально доработать это обращение. Депутаты проголосовали за это решение практически единогласно.